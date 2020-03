Ecco i piani dei campionati esteri per provare a concludere la stagione

LE ALTRE COME NOI

Il nostro campionato come numero di giornate da giocate è quello messo peggio di tutti, ma neppure gli altri sorridono e aspettano… un assist da Ceferin. In Spagna ieri circolava l’ipotesi di riprendere il 16-17 maggio e di concludere l’11-12 luglio lasciando spazio alle Coppe europee durante la settimana, ma eliminando la pausa per le nazionali. A luglio sarebbero concentrate 4 giornate di Liga in 12 giorni: un po’ tante.

In Inghilterra sono andati oltre parlando di ripartenza, a porte chiuse, dall’1 giugno e Premier conclusa in 6 settimane. In Francia la speranza è quella di riprendere a inizio maggio; in Germania si punta addirittura sul 3 aprile con la prospettiva di andare a fine mese. Fonte: CdS