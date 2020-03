Stop agli allenamenti: Si fermano Lecce, Sassuolo e Cagliari

STOP DI SASSUOLO E CAGLIARI

Nella riunione di Lega di venerdì in call conference non è stato affrontato l’argomento allenamenti. E i presidenti di Serie A si sono soffermati su altre tematiche. Tra le quali l’ipotesi del congelamento dello stipendio di marzo dei calciatori. Non è stata stabilita, quindi, una data comune per la ripresa degli allenamenti. Si era parlato in un primo momento dal 3 aprile in poi e in questa fase tutte le squadre sono ferme con l’inizio del campionato ancora molto lontano. L’ipotesi al momento resta quella di poter ripartire a maggio. Ovviamente se sussisteranno le condizioni per poterlo fare.

Ieri è arrivata la comunicazione del Sassuolo, che aveva stabilito in precedenza la ripresa degli allenamenti per martedì, della proroga della sospensione dell’attività sportiva «con successiva comunicazione nell’imminenza della ripresa dell’attività». E sempre ieri è arrivato il nuovo stop agli allenamenti di altre due squadre che avevano fissato la ripresa per domani. Il Lecce (a data da destinarsi) e il Cagliari (i rossoblù fino al 31 marzo continueranno a svolgere delle tabelle di lavoro giornaliere a casa). Fonte: Il Mattino