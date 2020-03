Ragazzo ad Udine denunciato per ben sei volte, alla settima in questura…

Un ragazzo ad Udine, ha violato per 6 volte le denunce che gli erano state fatte dalla polizia. I poliziotti, avendolo visto di nuovo camminare insieme a dei suoi amici, lo hanno portato subito in questura, dove gli è stato notificato un foglio di via e un divieto per un anno di entrare nel comune Udinese. Il 19enne ha quindi infranto l’articolo 1 lettera C del decreto:

c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;