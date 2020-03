Quasi…incredibile in Bundesliga – Il Lipsia di Schick è già tornato ad allenarsi

Per stringere i tempi, la Bundesliga potrebbe concludersi sul modello dei gironi della fase finale del Campionato d’Europa, che concentrerebbe in tempi stretti in 4 città lo svolgimento delle 9 giornate restanti. Gli stadi comunque resteranno chiusi al pubblico. Il dg della Lega (Dfl) Seifert è lapidario: «Le partite a porte chiuse sono l’unica possibilità di sopravvivere». Le pay-tv sono decisive per dare ossigeno al campionato. I club si riuniscono il 31 marzo. Con tutta probabilità la ripresa agonistica fissata per il 3 aprile sarà spostata alla fine del mese, salvo imprevisti emergenziali. La curva epidemica continua a crescere, con un totale di 18.756 contagi e 53 decessi. Il virologo amburghese Jonas Schmidt-Chanasit avverte che il picco potrebbe arrivare più tardi del previsto, costringendo Lega e Federcalcio (Dfb) a chiudere la stagione già alla 25a giornata (8 marzo). Intanto però ieri (ndr il giorno 20)il Lipsia di Schick è tornato ad allenarsi nel centro sportivo di Cottaweg. In attesa di una regola collettiva per la riduzione degli stipendi come hanno già fatto a Mönchengladbach, si attivano benefattori singoli. I centrocampisti Goretzka e Kimmich (Bayern) hanno donato insieme un milione per la Fondazione “We kick Corona“ (diamo un calcio al virus). Fonte: CdS