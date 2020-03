Prosegue la trattativa per il rinnovo di Fabian Ruiz con super clausola

L’estate è lontana, ma il mercato dura tutto l’anno, per questo il Napoli cerca non solo acquisti per accontentare mister Gattuso, ma blindare i suoi campioni. Come riporta il CdS, Fabian Ruiz è richiesto da diversi club, soprattutto dalla Spagna, ma al momento il club azzurro lo considera incedibile. L’agente del calciatore iberico Alvaro Torres ha al momento congelato il discorso rinnovo nei giorni scorsi attraverso Marca, ma il Napoli vuole trattenerlo e accontentarlo. Il problema è la clausola, la società partenopea la vuole di 180 milioni, mentre l’entourage di Fabian Ruiz chiede 80 milioni. Come spesso capita in questi casi si tratta per trovare un accordo, il contratto scade nel 2023, però si vuole anticipare i tempi per evitare la concorrenza e le sirene internazionali.

La Redazione