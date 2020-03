Non ci sono più scontri tra presidenti: c’è la consapevolezza che il campionato sta saltando

La serie A trema, c’è una avvisaglia dei presidenti. Gli ultimi numeri del coronavirus non fanno altro che confermare quanto già emerso nella riunione informale di venerdì. Ovvero che la speranza di portare a termine la stagione sportiva si stia riducendo sempre di più ad una flebile fiammella. E’ vero che ci sono ancora gli ottimisti, quelli che dicono: «In qualche modo ce la faremo». Magari sfruttando tutto il mese di luglio, rinviando la “ripartenza” a giugno. Ma sono ormai una minoranza. Gli altri preferiscono già pensare al peggio, preparandosi quindi a come affrontare le conseguenze. Peraltro, sta prendendo sempre più corpo un’altra riflessione: ha davvero senso fare di tutto per completare questa annata, se poi si finisse per condizionare pure la prossima? In molti, ormai, pensano che sia innanzitutto il caso di preservare la stagione che verrà. Fonte: CdS