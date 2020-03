Si va verso il terzo rinvio degli allenamenti a Castel Volturno

Al momento la ripresa degli allenamenti degli azzurri è ancora fissata per mercoledì mattina a Castel Volturno, così come annunciato venerdì sera sul sito del Napoli. Ma da parte del club azzurro è destinata a partire una nuova comunicazione con lo slittamento della ripresa della preparazione di altri 4-5 giorni, forse di una settimana o di un periodo più lungo. E ciò avverrà domani o martedì. Nel giro delle prossime 48 ore sarà in arrivo, quindi, il terzo rinvio degli allenamenti per la squadra di Gattuso, dopo l’ultima seduta svolta il 12 marzo al centro sportivo sul litorale domizio.

GIÀ DUE RINVII

Il Napoli ha già rinviato per due volte il ritorno sul campo: gli azzurri si sarebbero dovuti ritrovare il 18 marzo, seduta spostata prima alla giornata di domani e poi a quella di mercoledì. La situazione degli allenamenti è strettamente legata agli sviluppi sempre più drammatici dell’emergenza Coranavirus e il Napoli come le altre squadre è fermo già da tempo.

Il gruppo azzurro ha svolto l’ultimo allenamento a Castel Volturno dieci giorni fa. Poi il giorno successivo arrivò la decisione da parte dell’Uefa di fermare Champions ed Europa League con il rinvio di Barcellona-Napoli. E intanto gli azzurri in questi giorni continuano ad allenarsi e a trascorre-re il loro tempo a casa: Insigne ha postato ieri un video mentre prepara la pizza e canta un «Giorno all’improvviso» e canzoni napoletane. Fonte: Il Mattino