In Spagna, Jorge Valdano è innamorato pazzo di Fabian

Jorge Valdano di Fabian Ruiz è innamorato e non fa niente per nasconderlo, quando ne parla o ne scrive. Lo ha fatto dopo il gol in coppa Italia all’Inter, come riporta il CdS, a modo suo: «La crisi del Napoli ha fatto un tale rumore che ci siamo dimenticati di Fabian. Ma questa settimana ha detto: eccomi, sono qua, segnando un gol meraviglioso all’Inter. Più che una giocata sembrava il lento consiglio di un nonno. Alto, con la testa sempre sollevata, con il criterio di uno stratega e un campo d’azione che va da un’area all’altra, Fabian trasmette tanta tranquillità e sicurezza che, quando riceve la palla, nel calcio termina l’incertezza e uno, da tifoso, si rilassa. Finché il suo talento non lancia un urlo che ti fa sobbalzare dalla sedia».