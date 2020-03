I grandi club vogliono Fabiab Ruiz, il Napoli risponde chiedendo tanti soldi

Il Napoli dell’era De Laurentiis è diventata una bottega molto cara, per acquistare i campioni azzurri ci vogliono tanti soldi e così sarà in estate anche per Fabian Ruiz. Lo spagnolo fu un’idea della famiglia di Ancelotti, quando la società di De Laurentiis e il d.s. Giuntoli decisero di rompere gli indugi e bruciare la concorrenza di Real Madrid e Barcellona. A Napoli ci fu all’inizio molto scetticismo, alcuni non lo ritenevano adatto al calcio italiano, ma con il tempo si è preso la scena. All’Europeo Under 21, è stato nominato il miglior giovane con la nazionale spagnola, quindi tanti occhi puntati addosso. L’inizio di stagione con la maglia azzurra tra alti e bassi, poi un calo tra Novembre e Gennaio, fino al momento della risalita. Splendide le reti a giro sotto l’incrocio contro Inter e Brescia, bene anche in Champions League. Ora le sirene estere da Barcellona, Madrid sponda Real e Manchester City. Il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, chiede però tanti soldi, ovvero 100 milioni per cedere alle diverse lusinghe, del resto si sa, il club azzurro è una bottega cara.

La Redazione