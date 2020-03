Gianluca Gaetano: “Ho aiutato l’ospedale Cotugno e l’ho fatto con il cuore”

In un momento dove l’Italia è piegata in due dalla pandemia da Covid-19, ovvero il Coronavirus, il mondo del calcio entra in gioco attraverso la solidarietà. Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport le parole del classe 2000 Gianluca Gaetano del Napoli ma in prestito alla Cremonese. “Tutta la nazionale sta passando un momento davvero drammatico, perciò mi stringo forte a loro. Ci sono stati dei momenti che volevo scendere giù a Napoli per trovare i parenti e i genitori, ma voglio rispettare le norme del Governo e resterò a casa. Io ho deciso di aiutare l’ospedale Cotugno per dare una mano alla città dove sono nato e cresciuto. Anche la Cremonese con una serie di iniziative vuole essere solidale in un momento drammatico del paese”.

La Redazione