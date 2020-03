G. Di Marzio: “Napoli-Zielinski, dopo l’emergenza al Covid-19, ci sarà il rinnovo”

Nel corso dell’edizione di Sky Sport 24 “CasaSkySport”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sul mercato del Napoli in tempo reale. “Milik? E’ probabile che non rinnoverà con il Napoli, trattativa per il rinnovo che si è congelata tra le parti, quindi si andrà su un altro attaccante. Con l’arrivo di Petagna e i rinnovo di Mertens ormai prossimo, arriverà una punta con caratteristiche diverse. Su Zielinski so che si era allo scambio dei documenti, prima della pandemia Covid-19. Passato questo momento delicato, ci sarà l’annuncio”.

La Redazione