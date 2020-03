ESCLUSIVA – G. Cappitelli (pres. club Napoli Apulia): “Il nostro obiettivo? Stare bene per tornare ad abbracciarci allo stadio”

In questo momento si sta combattendo la battaglia più difficile di tutte, sconfiggere la pandemia da Coronavirus e tutto il mondo cerca di uscirne al meglio per tornare alla vita di tutti i giorni. Anche il calcio vuole dare il suo contributo, compresi i club che seguono le squadre. Ilnapolionline.com ha intervistato il presidente del club Napoli Apulia Gennaro Cappitelli.

In Puglia come si stanno comportando le persone per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus. Le persone stanno rispettando le norme del presidente della Regione Emiliano? “In Puglia la situazione x adesso è ancora sotto controllo ci sono circa 500 casi accertati. Anche qui ce chi se ne frega delle norme però il 90% della popolazione le stanno rispettando, dando un segnale di grande unità. Ovviamente mi auguro che si possa tornare alla vita di tutti i giorni e che l’Italia possa tornare quanto prima in salute”.

Tu sei il presidente del club Napoli Apulia, avete per caso in mente iniziative benefiche per aiutare i meno fortunati da questa pandemia? “Il club attualmente è chiuso e non si sta facendo nessuna iniziativa anche perché non si può e quindi rispettiamo tutti il decreto del presidente del consiglio. Tutti noi ci auguriamo che prima o poi tutto ciò finisca e si possa tornare noi a tifare per il Napoli e vivere la vita come prima”.

Infine ti vorrei chiedere sul Napoli. Eri fiducioso che in poco tempo Gattuso potesse ridare alla squadra una classifica positiva in piena zona-Europa? “Io sono sempre ottimista lo sai quindi mi aspettavo una crescita significativa. Speriamo di ritrovarci presto x abbracciarci tutti insieme allo stadio”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

