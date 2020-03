Domani nuova scadenza per le squadre di Serie A

Intanto, per domani c’è una nuova scadenza. Nel senso che la Serie A, come le altre Leghe, dovrà inviare in Federazione una relazione sull’ammontare delle perdite a cui andrà incontro in base ai vari scenari, con, in aggiunta, una serie di richieste da presentare al Governo.

Via Rosellini si è affidata a Deloitte per effettuare lo studio. E il risultato è stata una forbice che varia tra i 170 e i 720 milioni, a seconda che venga completata la stagione o che l’attività non riprenda più. Di fatto è la raccolta delle previsioni fatte da ciascun club e poi messe insieme. Tanto che diverse società hanno manifestato qualche perplessità per il lavoro nel suo complesso.

Nel senso che non ci sarebbe stato alcun valore aggiunto e che il tutto poteva essere completato internamente. Resta comunque importante che un ente esterno dia una sorta di certificazione rispetto a quello che la Serie A può andate incontro, così da evitare eventuali contestazioni. Fonte: C dS