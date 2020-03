Domani la Lega Serie A farà recapitare un messaggio al Governo

Ci sarà il “messaggio” da recapitare al Governo. E la Lega serie A, dopo aver già ottenuto la sospensione del pagamento del lordo degli stipendi, non avanzerà richieste di aiuti economici, ma spingerà per aggiungere una serie di sgravi e agevolazioni, nonché la modifica di alcune Leggi. Il tutto, ovviamente, da attuare nel più breve tempo possibile, in modo da averne il più immediato beneficio. Si partirà dalla Legge Melandri, che regola la vendita dei diritti tv, allo scopo di avere più margini per aumentare i ricavi. Correggendo la Legge sugli stadi, invece, si punterà a semplificare l’iter per la costruzione dei nuovi impianti. Possibile anche una modifica alla regolamentazione del professionismo, introducendo la categoria dei semiprofessionisti, ma anche concedendo margine per intervenire sul contratto collettivo dei calciatori. Infine, la richiesta di rimuovere dal Decreto Dignità il blocco alle sponsorizzazioni delle agenzie di scommesse. Fonte: C dS