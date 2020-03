Parla il primario del Cotugno: “Ci farebbe grande compagnia il calcio, ma…”

STOP NECESSARIO

L’ansia di alcuni club – Napoli compreso – di riportare le squadre in campo per gli allenamenti. In vista della teorica ripresa dei campionati a inizio maggio, è assolutamente ingiustificata. «Io non farei riprendere la preparazione. La presenza di ventidue atleti e di tutti i loro accompagnatori in uno spogliatoio è assolutamente sconsigliata. Come la frequentazione di palestre, piscine, centri termali. E sottoporre una persona al tampone non rappresenta una garanzia. Abbiamo avuto casi in cui un paziente negativo è successivamente risultato positivo a distanza di pochi giorni», sottolinea il primario del Cotugno. «Ci farebbe grande compagnia il calcio in questi giorni tormentati, però pur comprendendo gli aspetti tecnici ed economici è davvero l’ultimo dei problemi». Fonte: Il Mattino