In diretta dalla Protezione Civile Angelo Borrelli aggiorna sul bollettino e i numeri sulla situazione di pandemia da Coronavirus. “Rispetto a ieri il numero dei decessi è in leggero calo ma sono 651, rispetto ai 793 Il numero dei guariti sono 952 in più rispetto a 24 ore fa. Sono 12 i casi di positività nella protezione civile. Siamo in controtendenza, ovviamente nessun facile entusiasmo, però siamo sulla strada del contenimento”.

La Redazione