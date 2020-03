Cairo sui “fenomeni” in Lega: “Rompono per avere vantaggi”

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Ha parlato dell’ impossibilità, vista la situazione, di parlare di ripresa. Il numero uno granata non ha esitato a definire fenomeni a caccia di vantaggi il presidente azzurro De Laurentiis e Claudio Lotito: “All’Assemblea del 10 marzo c’era ancora chi parlava di tornare ad allenarsi, è chiaro che si sia perso tempo. Quei discorsi, a sentirli ora, sembrano lunari. Fissare un inizio o una fine ora non ha senso. Ma, se riprendessimo, l’ipotesi porte chiuse è certamente la più probabile. Questa emergenza ci ha unito e compattato, molti falchi sono diventati colombe, anche se c’è qualcuno in Lega che fa il fenomeno, che rompe per avere vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. Mi riferisco a De Laurentiis e Lotito? Chiedetelo a loro. Perché lo fanno? Immagino per interessi sportivi, per avvantaggiarsi nella preparazione”.