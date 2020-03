Allenamenti nel segno del canto a casa Insigne

In teoria gli allenamenti dovrebbero riprendere mercoledì 25 Marzo di mattina a Castel Volturno, ma con ogni probabilità ci sarà un altro rinvio, a causa della pandemia da Coronavirus. Al momento è troppo rischioso, come riporta il Corriere dello Sport, riprendere la vita agonistica, visto il Covid-19 che sta mettendo in ginocchio la città e tutta l’Italia. I calciatori però nonostante tutto si allenano in casa, seguendo le regole ferree dello staff medico e tecnico, compreso gli infortunati. Corsa in giardino con il cane per Zielinski, mentre a casa Insigne, padre e figlio appeso sulle spalle tipo koala, fanno passare il tempo cantando. Chi palleggia con i rotoli di carta igienica come Fabian Ruiz, chi invece fa le flessioni come Demme, Mertens e Llorente. Insomma ci si allena in attesa di tornare al campo e al far emozionare i propri tifosi.