AIC e Federazione Medici Sportivi concordano sullo stop agli allenamenti

AIC E MEDICI SPORTIVI

Sulla questione allenamenti è stata dura la presa di posizione del presidente dell’Associazione calciatori (AIC) Damiano Tommasi. «Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato non ha senso. Ed è pure pericoloso». E nei giorni scorsi sul tema si è espressa in maniera chiara anche la Federazione medici sportivi raccomandando per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi fino al 3 aprile. Fonte: Il Mattino