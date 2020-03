Statistiche:Milik è il primo a fare una tripletta in Champions League!

Cosi come riportato dal sito ufficiale del Napoli ,Arkadiusz Milik è diventato in questa stagione il primo giocatore azzurro in assoluto ad aver segnato una tripletta tra Champions League e Coppa dei Campioni con la maglia del Napoli. L’attaccante azzurro ha siglato 3 reti contro il Genk nella quinta giornata di Champions del 10 dicembre 2019 (4-0 risultato finale.

Milik aveva in precedenza firmato una doppietta proprio all’esordio in Champions con il Napoli il 13 settembre 2016 nel successo in Ucraina contro la Dinamo Kiev per 2-1.

Sono invece ben 7 le doppiette di Arek in Serie A. Questo il dettaglio:

Napoli-Milan 4-2, 27 agosto 2016

Napoli-Bologna 3-1, 17 settembre 2016

Napoli-Frosinone 4-0, 8 dicembre 2018

Napoli-Bologna 3-2, 29 dicembre 2018

Napoli-Parma 3-0, 26 settembre 2018

Parma-Napoli 0-4, 24 febbraio 2019

Napoli-Verona 2-0, 19 ottobre 2019