Schira: “Milik offerto a tutti dal suo entourage. Per Fabian il Napoli chiederà una cifra importante”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, parla di Milik e Fabian: “Mi risulta che l’entourage di Milik stia offrendo il giocatore un po’ a tutti. Ma chiede un ingaggio importante e il Napoli chiederebbe circa 50 milioni. Per il Milan non sarebbe un’operazione semplice, visto che il tetto ingaggi sarà a 2,5 milioni. Sul polacco c’è anche l’Arsenal, dovesse andar via Aubameyang. Fabian? Il Barcellona l’ha fatto seguire anche dal vivo in 2-3 circostanze. Ma attenzione anche al Real Madrid. Ma il Napoli chiederà 80-100 milioni”.