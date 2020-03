Per il Napoli, Zielinski rappresenta una priorità

In attesa che la pandemia Coronavirus passi il più in fretta possibile e si possa tornare quanto prima alla vita di tutti i giorni, il mercato e i rinnovi sono nei pensieri del Napoli. La priorità in questo momento è Piotr Zielinski, con scadenza di contratto nel 2021 si vuole evitare di arrivare alla scadenza come per Mertens e Callejon. Al momento con il suo agente Bolek si è arrivati ad un momento di stand-by, il club azzurro propone una clausola da 100 milioni, mentre dall’altra parte la vogliono più bassa. In questo momento però il polacco è una priorità e si proverà a chiudere la trattativa tra le parti. Zielinski in questi giorni si allena in giardino con il suo cane ma ha rilasciato una dichiarazione a Newonce Sport: “Da bambino tifavo per il Real Madrid e all’ora il mio idolo era Zidane. La miglior partita con il Napoli? Fu con l’Inter quando vincemmo 3-0, segnai e feci anche un assist. Il mio idolo attuale? Vi sorprenderò ma dico De Bruyne”.

La Redazione