Ora il Napoli vale il 93% del fatturato FilmAuro

Sale il fatturato del Napoli e sale anche quello consolidato della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo uno studio del sito specializzato Calcioefinanza.it. Il valore della produzione ammonta a 321,2 milioni di euro, in aumento del 33% circa rispetto ai 240,8 milioni di euro dell’esercizio 2017. Al netto dei proventi rivenienti dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, il fatturato è stato pari a 317,6 milioni di euro, in aumento del 34% circa dai 235,7 milioni di euro dell’esercizio precedente. Una crescita dovuto al nuovo aumento dei ricavi del Napoli, il cui fatturato nel 2018/91 è salito a 299,6 milioni spinto dall’aumento dei diritti tv (+24 milioni) e dalle plusvalenze (+53 milioni). I ricavi del Napoli valgono il 93% dei ricavi consolidati della FilmAuro, in aumento rispetto all’87% del 2018. Fonte: Il Mattino