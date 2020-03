Non c’è intesa tra i club sulla ripresa degli allenamenti

La preoccupazione è tale dentro la Serie A che l’argomento allenamenti, nella riunione informale di ieri, non è stato nemmeno affrontato. La giornata di giovedì si era conclusa con 17 club concordi con il piano di riprendere a lavorare sul campo dal 4 aprile, ma solo a gruppetti, e poi una decina di giorni dopo ricominciare con le sedute regolari. Mentre Napoli e Cagliari avevano mostrato solo qualche perplessità, la Lazio invece era del tutto contraria, con Lotito deciso a riaprire Formello già lunedì prossimo. L’idea era che ieri si dovesse arrivare ad una sintesi definitiva, invece, avendo rinunciato a trovare un’intesa, viene da credere che ogni società sia libera di comportarsi come ritiene opportuno. Tanto più che è trapelato da più parti un certo fastidio per i “ritorni a casa” dei vari Higuain, Pjanic e Khedira. Le altre squadre in isolamento o quarantena non hanno registrato “fughe” e la circostanza non è passata inosservata. Fonte: CdS