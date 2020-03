In questi giorni di piena pandemia da Coronavirus, l’attaccate della Juventus Gonzalo Higuain, ha lasciato l’Italia per andare a trovare la madre in Argentina. Si sono scatenate delle polemiche che il fratello Nicolas ha rispedito al mittente attraverso i canali social. “Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione”.

La Redazione