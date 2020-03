De Laurentiis e Ramadani si incontrano: Non solo per Koulibaly…

INCONTRO RINVIATO

La situazione legata a Koulibaly sarà uno dei temi principali dell’incontro che ci sarà. Quando sarà possibile tornare a viaggiare, tra Fali Ramadani, manager di Koulibaly e De Laurentiis. Un meeting, quello con Ramadani (che segue anche Luka Jovic, attaccante del Real che piace agli azzurri e nel Napoli già gestisce anche Maksimovic e Demme) che era già stato previsto per metà marzo, con uno spostamento che seguirà anche le novità che ci saranno anche per il calciomercato.

È inevitabile, infatti, che la crisi economica generata dalla pandemia sgonfierà i prezzi, renderà il mercato meno pronto a staccare assegni importanti: ed è per questo motivo che è più complesso che anche per Koulibaly possano arrivare offerte come ne potevano arrivare fino a qualche mese fa. Aggiungendo anche il fattore di una stagione vissuta in tono minore dal difensore. Nel vertice tra il patron ed il potente agente si disegneranno le linee guida che potranno incidere su tutto il prossimo mercato partenopeo. Fonte: Il Mattino