Mertens e Callejon, pericolo scadenza nel 2020

In questo momento tutto il mondo è bloccato in casa a causa della pandemia da Covid-19, ovvero Coronavirus, il Napoli nel frattempo cerca di risolvere la questione rinnovi. Secondo le pagine del Corriere dello Sport, quelli di Mertens e Callejon, in scadenza nel 2020, sono quelli più urgenti da risolvere. Per il belga c’è stato l’incontro tra le parti e raggiunta l’intesa. Manca al momento solo la firma e l’annuncio, che al momento non ci può essere a causa della situazione del virus. Su Callejon non c’è stato neanche l’incontro con il presidente, quindi sarà difficile che ci possa essere il rinnovo. Sullo spagnolo tra l’altro piace al Valencia che lo prenderebbe a questo punto a parametro zero.

La Redazione