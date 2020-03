Mancini: “Mi manca essere libero come credo manchi un po’ a tutti”

NIENTE EUROPEO

L’Europeo 2020, che sarebbe dovuto partire il 12 giugno con la gara inaugurale all’Olimpico di Roma tra Italia e Turchia, è slittato di un anno, se ne parlerà nel 2021. «Era un momento in cui ci stavamo preparando per gli Europei, studiavamo gli avversari, ora continuo a vedere delle cose per lavoro ma leggo anche un po’. Faccio un’ora di corsa sul tapis roulant o sulla cyclette», il ct dell’Italia racconta la sua routine aspettando che tutto torni alla normalità. «Restare chiuso in casa è difficile, mi manca essere libero come credo manchi un po’ a tutti. A parte fare un po’ di sport un paio d’ore in terrazza, da dopo pranzo alla sera è lunghissima», dice Mancini che sta trascorrendo queste giornate a casa sua a Roma. Fonte: Il Mattino