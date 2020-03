La speranza della Serie B: entro giugno  i playoff  e i playout

Prima della sospensione in B erano state giocate 28 giornate per 279 gare. Già calendarizzate le date di playoff e playout per completare la stagione entro il 31 maggio, tenendo conto degli Europei di calcio, programmati al via per il 12 giugno ma rinviati al 2021. Ma ci sono i tempi per portare a compimento la stagione entro il 30 giugno, termine, tra l’altro, naturale del campionato 2019-2020. Ma attraverso una deroga federale si potrebbe giocare anche oltre. Salvando contratti e rilevanti risorse. Vitali per i club non solo di B. E scongiurando pericolosi contenziosi che già vengono paventati qualora non si procedesse con le promozioni in A e con le retrocessioni attraverso una fantasiosa soluzione che prevederebbe, nella testa di qualcuno, l’annullamento del torneo in contrapposizione a una cristallizzazione dell’attuale classifica. Fonte: CdS