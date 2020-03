Per la prossima stagione il Milan è pronto all’ ennesima rivoluzione nella zona offensiva. Ma la decisione più importante dovrà arrivare da Ibra se rinnovare o no. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri pensano ad Arek Milik del Napoli. Il bomber polacco è ancora in trattativa per il rinnovo del contratto, è solo un’idea, ma il Milan ci fa un pensierino.