Il Coronavirus cambia il mercato, senza grandi offerte Koulibaly resta

L’emergenza sanitaria potrebbe cambiare il mercato azzurro e non solo. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, era previsto un incontro tra il presidente De Laurentiis è Ramadani, procuratored di Nikola Maksimovic, ma anche di Kalidou Koulibaly. L’incontro non è avvenuto, ma sarà posticipato a quando la situazione sanitaria lo permetterà. Secondo il quotidiano De Laurentiis è Koulibaly hanno parlato di una sua possibile permanenza qualora non dovesseroarrivare offerte soddisfacenti. Il difensore si è convinto, e potrebbe quindi restare in maglia azzurra anche per la prossima stagione.