I club avvertono una sensazione: la stagione è finita

Ma forse l’idea di sospendere il pagamento dello stipendio di marzo nasce anche come reazione alla preoccupazione che ha attanagliato la Serie A. I club avvertono in maniera sempre più concreta il pericolo che la stagione possa saltare definitivamente. E questo è anche stato il tema del discorso introduttivo di Dal Pino. Tanto che, per una volta, tra i dirigenti non si sono registrati litigi o tensioni come in passato. E, per circa 90’, piuttosto che di date per il ritorno in campo o per la ripresa degli allenamenti, si è cercato di individuare una serie di percorsi da attuare per evitare che il sistema arrivi al collasso qualora davvero non ci siano margini perché l’attività riprenda. «Bisogna essere realisti: c’è una crisi generale, nella fascia delle priorità il calcio è in terza o quarta – ha detto Gravina alla radio ufficiale del Napoli –