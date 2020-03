In questo periodo di piena pandemia da Coronavirus, arrivano come ogni giorni nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l’Italia. Bollettino di guerra con 793 morti per un totale di 4,825. Nei prossimi giorni arriveranno da Cuba aiuti tra infermieri e medici.

Angelo Borrelli: “6.072 guariti, 943 più di ieri. 2.857 i malati in terapia intensiva”.

La Redazione