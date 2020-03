Auriemma: “Calhanoglu? A Gattuso piace Bonaventura. Mi aspetto il Napoli ritorni su Icardi

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Marte, riguardo un possibile scambio di mercato tra Napoli e Milan, con Milik in rossonero e Calhanoglu in azzurro. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Più che Calhanoglu credo che a Gattuso faccia più piacere avere un giocatore come Bonaventura. Ha solo 30 anni ed è in scadenza di contratto, ma soprattutto ha grandi qualità. Per quanto riguarda Milik credo che la sua intenzione sia quella di andare via, dato che la richiesta per il rinnovo è alta. Inoltre mi aspetto un ritorno su Icardi, il Napoli è solito tornare su vecchi obiettivi”.