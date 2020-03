Tommasi: “Allenarsi ora non ha senso ed è pericoloso”

LA RIUNIONE IN LEGA

La Lega Calcio non si è occupata in mattinata della questione degli allenamenti. Ci si attendeva l’altolà per tutti almeno fino al 4 aprile e invece della questione i presidenti non hanno parlato. Forse per evitare altre fastidiose prese di posizione di Lotito che più di tutti ha invocato il ritorno ad allenarsi in fretta e furia anche se non c’è angolo d’Italia dove ci sono le condizioni ambientali, ma neppure la testa per calciatori e staff tecnico per pensare a un pallone che rotola.

Con la nebbia intorno che non consente di guardare oltre il palmo della propria mano. Anche perché la ripresa del campionato è ancora avvolta in un punto interrogativo. Esattamente nello stesso limbo che vive il nostro Paese martoriato. In ogni caso, il piano del Napoli prevede il rispetto totale delle normative esistenti con allenamenti a gruppetti, con il rispetto delle distanze minime, senza partitelle o esercizi che impongono contatti. Tommasi, il presidente dei calciatori, visto il silenzio della Lega e fiutando odore di bruciato aveva sbottato con una lettera sul sito dell’Aic.

«Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche». E aggiunge severo: «Allenarsi ora, due mesi prima dell’eventuale ripresa del campionato, non ha senso – prosegue Tommasi – ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di giocatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare a casa. Tutti, nessuno escluso». Nei prossimi giorni i calciatori dovranno allenarsi secondo i programmi e comunicare la propria temperatura allo staff medico. Fonte: Il Mattino