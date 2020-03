Tutti gli allenamenti sospesi fino al 4 aprile. Il Napoli si radunerà comunque a Castelvolturno

Oggi arriva lo stop agli allenamenti dei club di serie A. Fino al 4 aprile. Non è facile fare i conti dei danni che la serie A avrà da questo stop e dalla ripartenza, se tutto andrà bene, a porte chiuse. Diciamo circa 190 milioni di euro se si riuscirà a chiudere la stagione. Il minimo, per intenderci. 800 milioni se

tutto andasse per l’aria. Nulla a confronto del collasso del Paese e dell’angoscia di non vedere ancora una via d’uscita. «Noi speriamo che sia il 3 maggio la data per tornare a giocare, ma chi può dirlo con certezza?», ha ribadito ieri il numero uno della Figc Gabriele Gravina. I club voteranno la sospensione dell’attività sportiva e quindi l’interruzione degli allenamenti fino a una certa data (il 4 aprile) anche se è probabile che qualche club possa anticipare di qualche giorno, ma non tanti, con allenamenti individuali o a gruppi come è possibile che facciano la Lazio, il Cagliari e anche il Napoli (il raduno a Castel Volturno fissato per lunedì, dopo un primo slittamento, è saltato). Fonte: “Il Mattino”