Pillon: “Questo periodo di difficoltà mi ha portato a fare delle scelte”

IN SERIE B

Da due giorni, invece, Bepi Pillon non è più il tecnico del Cosenza. A comunicarlo è stato lo stesso club calabrese. Ma perché la separazione? A spiegarlo è lo stesso Pillon. «In questo periodo di difficoltà per l’Italia, il mio pensiero e la mia preoccupazione sono rivolti alla salute mia, della mia famiglia, ma anche a quella di tutti gli italiani. Questo ovviamente ha portato a fare delle scelte, non dettate dalla mia passione per il calcio o dalla mia dedizione al lavoro, ma guidate dal buon senso e dalle problematiche che stiamo affrontando qui in Veneto. Risulterebbe, inoltre, ingestibile la distanza Treviso-Cosenza, data la situazione attuale che l’Italia sta attraversando». Fonte: Il Mattino