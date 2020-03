Rinforzi per il centrocampo: due i nomi in agenda

Operazione centrocampo. Due i nomi monitorati ed “opzionati” dal Napoli. Si tratta di Pessina e Castrovilli, come riporta anche La Gazzetta dello Sport. Il primo è in prestito al Verona, ma il cartellino è di proprietà dell’ Atalanta che, ovviamente, valuterà la situazione ed il futuro del calciatore. Su di lui, inoltre, non solo il Napoli, ma anche la Roma. Il cartellino vale tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il secondo ormai è un nome noto. Il centrocampista della Fiorentina è obiettivo dichiarato del club azzurro, ma il presidente viola lo valuta ben 40 milioni e, in linea generale, vorrebbe provare a tenerlo. La trattativa è complicata perché, come detto, la Fiorentina non ha voglia o necessità di cedere il giocatore.