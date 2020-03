Napoli-Tsimikas, passi in avanti anche grazie a Pastorello

Il mercato non si ferma mai e il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per trovare l’alternativa a Mario Rui e sostituire l’ormai partente Ghoulam. Secondo il sito sigonfialarete.com si sono fatti passi in avanti, anzi i ben informati si è addirittura d’arrivo per il laterale mancino Tsimikas. Determinante in questa operazione Pastorello che sta facendo da intermediario, agente di Meret per diminuire la distanza dai 20 milioni che chiede l’Olimpyakos. Anche l’ex calciatore Bruno Cirillo sta diventando parte determinante per questa trattativa e a meno di colpi di scena sembra essere davvero fatta.

La Redazione