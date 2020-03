Napoli-Jovic, una tentazione proveniente da Madrid

Dopo Reina, Albiol, Callejon e Higuain, il Napoli vorrebbe effettuare un quinto acquisto proveniente da Madrid, sponda Real. Dopo aver sfiorato di poco James Rodriguez, si farà un nuovo tentativo per Luka Jovic. Il croato ex Eintracht Francoforte, non è ancora entrato nelle grazie tattiche di Zidane e l’idea di giocare altrove lo stuzzica. Da tempo Jovic è sul taccuino di Giuntoli e del suo scouting, oltre che piace a De Laurentiis e mister Gattuso. C’è da capire, come riporta il Corriere dello Sport, se Florentino Perez aprirà ad un’eventuale cessione e se si a quale prezzo.

La Redazione