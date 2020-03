Il feeling tra Diego Demme e Rino Gattuso è stato immediato

NAPOLI. Allenamento intenso, ritmi elevati, grande applicazione e una speranza che non tramonta, seppur sbiadita da nubi: tornare alla normalità. Ma ci vorrà tempo e lo sa bene Diego Demme, per questo da casa, baciato dal sole, riprendendo tutto sui social, trascorre le sue giornate rincorrendo il calcio, aspettando un pallone che al momento è fermo e lo si può usare al massimo per qualche amichevole palleggio. Sul più bello si è interrotta la sua stagione. Il tedesco era stato l’uomo del ritrovato equilibrio, il calciatore della svolta, grazie al quale il Napoli aveva ricominciato a brillare, a vincere, a convincere. Con Gattuso il feeling è stato immediato, serviva proprio uno così al centro del campo, un uomo d’ordine in grado di distribuire gioco ma anche quella serenità smarrita nel tempo. Fonte: Il Roma