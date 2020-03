Milan/Napoli, scambio di mercato per portare Milik in rossonero

Il campionato, anzi, il calcio è fermo, ma il mercato e i suoi rumors, no. L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport scrive di un possibile scambio tra il Milan ed il Napoli. Il club rossonero sarebbe interessato all’attaccante del Napoli, Arek Milik, e stanno monitorando la situazione visto che il polacco non ha ancora firmato il rinnovo. La permanenza dell’ attaccante in azzurro, al momento, appare complicata e il Milan starebbe pensando ad uno scambio. Sul piatto Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che può giocare anche come esterno d’attacco e che piace molto a Gattuso e che potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a portare Milik in rossonero.