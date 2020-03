Il futuro di Fabian Ruiz potrebbe non essere in tinte azzurre. Infatti Real Madrid e Barcellona hanno, da tempo, messo gli occhi sull’ex Betis. Secondo il Mundo Deportivo i blaugrana lo avrebbero messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. Infatti il Barça dovrebbe salutare Rakitic (possibile ritorno al Siviglia) e Vidal (Antonio Conte è il suo principale sponsor). Ad ogni modo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis valuta Fabian almeno 100 milioni di euro.