Marc Cucurella, un talento che ricorda il primo Callejon

Il Napoli ha ormai piantato le tende in Spagna, sin dai tempi di Rafa Benitez, quando si acquistarono i giocatori dal Real Madrid e si è proseguito con Ancelotti con Fabian Ruiz. Anche quest’estate si vorrà proseguire sulla strada dei giocatori iberici. Su tutti, secondo il Corriere dello Sport, il giovane talento del Barcellona, in prestito al Getafe Marc Cucurella. A Luglio compirà 22 anni e ricorda il primo Callejon, anche se gioca sulla fascia opposta. Ha una clausola accessibile, sui 25 milioni, ma bisognerà parlare con i due club per trovare un’intesa. Cucurella avrebbe le caratteristiche tattiche adatte per giocare nel Napoli di Gattuso.

La Redazione