Loren Moron-Napoli, un affare bis alla Fabian Ruiz

Il Napoli ha ormai puntato la Spagna come centro del suo mercato, ma già l’era Benitez era diventata la nazione per fare affari e sviluppare trattative. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, si potrebbe fare un bis dal Betis Siviglia, dopo Fabian Ruiz, piace Loren Moron punta della compagine andalusa. L’attaccante ha una clausola di 60 milioni, il club azzurro vorrebbe trovare una formula per aggirarla, tipo 40 +20 milioni in tutto. Con la partenza di Milik, Moron potrebbe essere il suo sostituto, ma ovviamente c’è da capire la strategia per accontentare la seconda squadra di Siviglia.

