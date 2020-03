La serie A è favorevole al taglio stipendi di Marzo. Ora tavolo con l’Aic

Il mondo del calcio è in grande difficoltà, anche per la pandemia Coronavirus, perciò si cerca una soluzione per limitare i danni. Nella riunione odierna in Lega calcio si è arrivato ad un accordo del taglio degli stipendi del mese di Marzo. Ora se sta parlando con l’Aic (Associazione italiana calciatori) per trovare un’intesa definitiva. Senza dimenticare che poi con la Figc capire se si potrà chiudere la stagione anche dopo Giugno, oppure finire qui a livello agonistico. In questo caso si chiederebbe al Governo di appianare la perdita di oltre 700 milioni.

La Redazione