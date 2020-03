Insigne, un cuore per Napoli e non solo per le prodezze in campo

Quante volte la gente di Napoli è rimasta incantata dalle magie o le prodezze di Lorenzo Insigne in campo, non ultimo la semi-rovesciata contro la Juventus. Una parte della tifoseria lo ha criticato per alcuni atteggiamenti e per la vicenda dell’ammutinamento, ora però è tornato tutto alla normalità e non solo per il terreno di gioco. Secondo il CdS infatti con la donazione da 100 mila euro al Cotugno, la gente partenopea è rimasta favorevolmente colpita da questo gesto di grande generosità. Senza dimenticare anche le iniziative di cantare dal balcone, oppure esercizi in casa con rispettivi video. Insomma il capitano è entrato sempre più nel cuore della gente di Napoli, in attesa che si torni alla normalità e potrà proseguire a regalare magie ai suoi tifosi.

