Il mercato degli svincolati: tutti i giovani under 23

Il nostro viaggio, che non ha pretesa di essere esaustivo ma vuole solo fornire ipotesi di lavoro, si conclude nel terreno più fertile, tra i giovanissimi. Partendo dall’Inghilterra dove un ragazzino chiamato Matthew Longstaff, classe 2000 e fratello minore del compagno di squadra Sean, ha strabiliato l’allenatore Steve Bruce segnando al debutto in Premier contro il Manchester United. Chi lo conosce bene, ne decanta le lodi. Seguiamolo, soprattutto finché non si sarà impegnato con nessun club. E’ sui radar di tante società, come il ‘98 del Manchester United, il difensore Fosu-Mensah. In Francia invece sono tre nativi del 2002 ad aver attirato l’attenzione degli operatori del settore: i primi, l’attaccante Aouchiche e il difensore Kouassi, sono del Paris Saint-Germain mentre il terzo, Lihadji, è una punta del Marsiglia. Aspettano il contratto. Come Riquelme, esterno spagnolo solo omonimo di Ramon, in forza all’Atletico B. In tanti lo paragonano a Griezmann per caratteristiche: ha una grande offerta economica dal Celtic. Scatto in Sudamerica ed è davvero tutto: in Brasile si sta mettendo in evidenza Leo Santos, difensore del Corinthians su cui si è già mosso il Real Madrid; in Argentina va monitorato il terzino Molina, fresco vincitore del campionato con il Boca Juniors.