Il mercato degli svincolati: ecco le migliori occasioni

Qui gli scout e i direttori sportivi possono davvero sbizzarrirsi, mettendo alla prova la loro abilità nel capire dove piazzare i soldi, risparmiando l’investimento sul cartellino. Per esempio: conviene ingaggiare un diamante un po’ appannato come Mario Götze, l’uomo della Germania campione del mondo nel 2014, oppure cercare il nuovo Piatek in Polonia, dove l’attaccante della nazionale danese Christian Gytkjiaer sta segnando gol a raffica nel Lech Poznan?

Dipende anche dall’appeal del club in caccia, chiaro. E dalle ambizioni. La via di mezzo è un altro giocatore che sta per salutare il Psg, il camerunense Choupo-Moting che in passato più volte è stato accostato alle società italiane. Restando sul fronte attaccanti, si liberano tre vecchie volpi del calcio francese: Nasri, però bloccato dagli infortuni nella sua stagione all’Anderlecht, Ben Arfa, trequartista mai completamente compiuto che sta provando a riabilitarsi nella Spagna di seconda fascia, e persino Gomis, il centravanti riccioluto che non ha perso l’abitudine di segnare in Qatar.

In questa categoria, anche la Serie A offre qualche spunto: Jack Bonaventura, che sembra aver superato i problemi fisici, è arrivato all’ultimo anno con il Milan e ha varie proposte, una delle quali dalla Roma. Callejon non ha rinnovato con il Napoli e, se rinuncia ad arricchirsi in Oriente, può servire ancora a parecchie squadre. Muovendo il cursore sulla Spagna, invece, occhio all’anziano Santi Cazorla, che ha 36 anni sta giocando alla grande nel Villarreal, e al difensore Garay del Valencia, ora infortunato ma dotato di fisico ed esperienza. Argentino, ha passaporto spagnolo che non guasta. E se serve un mancino per la difesa, un usato sicuro è Vilà dell’Espanyol. Niente squilli, solo rendimento.

E’ spagnolo ma gioca in Premier invece il terzino destro Javier Manquillo, in uscita dal New castle, così come il collega Clyne, ignorato da Klopp, mollerà il Liverpool, pronto a disfarsi anche di Lallana, centrocampista sfortunato in cerca di rilancio. Chiudiamo con un salto in Bundesliga: il top è il centrocampista cileno Aranguiz, 31 anni, del Bayer Leverkusen. Ma se volete un terzino arrembante, un pensiero al polacco Piszczek lo avrete fatto: al momento non ha firmato il prolungamento per il Borussia Dortmund.