Higuain, Cavani, Neymar…in fuga in accordo con le società!

Tampone negativo, valigia pronta, volo privato e fuga. Così Gonzalo Higuain torna in Argentina e dalla madre con problemi di salute. Questo il motivo per il quale l’attaccante argentino ha chiesto il permesso – poi accordato – alla Juventus per tornare a casa. I voli privati verso l’estero, non sono ancora vietati da decreti ed ordinanze e per tanto il Pipita ha potuto lasciare l’Italia senza particolari problemi. In Francia, e più precisamente a Parigi, infatti, Cavani ha deciso di tornare in Uruguay, mentre sia Neymar che Thiago Silva sono rientrati in Brasile nei giorni scorsi. Più singolare, poi, la vicenda di Luka Jovic, stellina del Real Madrid e in questo periodo nei radar del mercato del Napoli. L’attaccante serbo, infatti, era rientrato in Serbia nei giorni scorsi e nella mattinata di ieri si diceva fosse stato denunciato a Belgrado per aver violato l’isolamento. Solo in serata, poi, lo stesso Jovic ha fatto chiarezza con un post apparso sui suoi profili social. «Il tampone fatto in Spagna mi ha dato risultato negativo, quindi, in accordo con il mio club, ho deciso di fare ritorno in Serbia per essere vicino alla mia famiglia e alla mia gente. Mi spiace per chi non svolge correttamente il proprio lavoro, dando informazioni sbagliate sul mio conto».

Fonte: Il Mattino